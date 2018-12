Luka Modric s'adjudica la seva primera Pilota d'Or

El migcampista croat va superar Ronaldo i Antoine Griezmann

Actualitzada 04/12/2018 a les 07:10

Redacció París

El jugador croat del Reial Madrid, Luka Modric, va guanyar ahir la Pilota d’Or que el reconeix com a millor jugador del 2018 per la revista gal·la France Football. El migcampista ha guanyat aquest any la Lliga de Campions i ha estat subcampió del Mundial i ha aconseguit un total de 753 punts, gairebé 300 més que el segon classificat, Cristiano Ronaldo.

Dos dels favorits per obtenir el premi després d’haver guanyat el Mundial amb França, Antoine Griezmann i Kilian Mbappé, es van haver de conformar amb la tercera i quarta posició amb 414 i 347 punts, respectivament. Mentre que el Top-5 de la Pilota d’Or del 2018 el va tancar el jugador de l’FC Barcelona Lionel Messi, que va obtenir un total de 280 punts.

Amb aquest trofeu, Luka Modric va trencar l’hegemonia de Messi i Cristiano de l’última dècada, ja que l’argentí i el lusità s’han repartit les deu últimes Pilotes d’Or. Per trobar un jugador que no fos cap dels dos recollint el guardó cal anar fins al 2007, quan l’exjugador de Milan i Reial Madrid, el brasiler Kaka, va aconseguir el guardó.

Amb la gala celebrada ahir a la nit al Grand Palais de París, Luka Modric tanca un any espectacular. A més dels títols en l’àmbit col·lectiu amb el Madrid i el subcampionat del món amb Croàcia, el migcampista blanc ha guanyat aquest any la Pilota d’Or de France Football, el trofeu The Best que atorga la FIFA al millor jugador de l’any, la Pilota d’Or com a millor jugador del Campionat del Món i el premi UEFA com a millor jugador de la temporada passada a Europa.