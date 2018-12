El pilot afirma que no està en condicions de pujar a la moto per la lesió que va patir a la mà esquerra

Cristian España no participarà al Dakar 2019 El pilot andorrà en la prova del 2018

04/12/2018

Redacció Andorra la Vella

Cristian España ha anunciat que no participarà al Dakar 2019 perquè no s'ha recuperat de la lesió que va patir a la mà esquerra a finals d'agost quan va caure fent bicicleta de descens a Vallnord. El pilot assegura que no està en condicions de pujar a la moto per afrontar una prova tan dura com el Dakar perquè té manca de mobilitat, falta de força, dolor en tendons i lligaments a la mà lesionada.

España ha explicat que tot l'equip ha decidit no prendre part en la prova perquè el seu company Aubert continua tenint molèsties derivades d'una tendinitis al braç dret i que aprofitaran la resta de curses del 2019 per "arribar més forts que mai al Dakar 2020".

