Cop d'autoritat del Sant Julià, que deixa clar que vendrà molt car el primer lloc de la taula

Actualitzada 03/12/2018 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

La Unió Esportiva Sant Julià segueix demostrant que qui li vulgui prendre el primer lloc de la classificació de la Lliga Multisegur haurà de remar molt. Ahir, els lauredians van donar un autèntic cop d’autoritat en imposar-se per 2 a 0 a l’Inter Escaldes, un dels aspirants al títol. Amb aquest resultat, el Sant Julià suma 20 punts i és primer, el Vall Banc Santa Coloma, segon amb 18, i UE Engordany i Inter Escaldes, tercer i quart, respectivament, amb 16. Cal destacar que el Vall Banc es va imposar per 1 a 3 l’FC Encamp i, sobretot, que el Lusitans comença a opositar a acabar entre els quatre primers. De fet, ahir, va guanyar el mateix Engordany per un contundent 4 a 0.