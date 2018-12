El CV Encamp es desfà en quatre sets de la Fundació Aula i dorm líder

Actualitzada 02/12/2018 a les 07:25

Redacció Encamp

El CV Encamp va aconseguir ahir una important victòria davant la Fundació Aula Escola Europea (3-1) al Complex sociocultural. Un triomf que permet als andor­rans dormir líders del grup B de primera nacional en espera dels resultats de la jornada d’avui.

L’Encamp es va apuntar el primer set per 25 a 17 i els barcelonins es van apuntar el segon per 25 a 27. Tot i estar a la part de baix de la taula, la Fundació es va mostrar com un rival dur, amb bones defenses i que va posar les coses molt complicades als encampadans. Un partit molt intens que els homes de José García van resoldre guanyant el tercer set (25-19) i el quart per un ajustat 27 a 25. El capità, Xavi Borrego, va destacar que “ja sabíem que ens costaria fer els atacs perquè l’Escola Europea és un equip dur i que davant el líder va caure per 3 a 2. Ha estat una victòria molt important”.

Les visites de l’CV Olot, dijous vinent, i del Barberà a Encamp tancaran la primera volta del campionat.