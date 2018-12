Resten exactament 100 dies per a l’inici de les finals de la Copa del Món i la plataforma de Soldeu ja està connectada al poble

No hi ha millor indicador que les finals de la Copa del Món d’esquí són molt a prop d’Andorra que el comptador dels dies que resten perquè els millors esquiadors del planeta se citin a Grandvalira. Ahir en faltaven ni més ni menys que 100 i l’organització va commemorar la data amb la solemnitat que mereix i fent pública una de les notícies més esperades per organitzadors i esquiadors: la plataforma esquiable de l’estació ja està connectada al poble. Amb aquest fet, també es va donar per tancada la segona fase de les obres, que ja fa 16 mesos que