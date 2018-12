L'FC Andorra fa oficial la incorporació de Ferran Tacón

Després d’uns dies d’incertesa l’entitat anuncia el fitxatge de l’extrem esquerre provinent de l’Horta

L’FC Andorra va fer ahir oficial l’arribada de Ferran Tacón, un reforç de luxe i de plenes garanties per a la resta de la temporada. L’extrem esquerre arriba provinent de la Unió Atlètica Horta, de tercera divisió, i és un futbolista polivalent, d’excel·lent tècnica i de bon toc de pilota. Tacón, de 32 anys, és tot un rodamon del futbol i ha passat per una quinzena d’equips, com l’Espanyol B, Eldenc, Júpiter, Tenerife, Alcoià, l’Al-Nasr d’Oman o la Uniao Madeira portuguesa. Fins i tot va arribar a debutar amb el primer equip del Celta, a segona divisió, jugant 33 minuts