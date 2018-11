Messi i Piqué tomben el PSV i segellen el primer lloc del grup (1-2)

Actualitzada 29/11/2018 a les 07:17

L’FC Barcelona va deixar vista per a sentència, ahir, la classificació com a primer de grup a la Champions League, gràcies a la victòria al camp del PSV Eindhoven. En un partit amb ocasions constants a les dues porteries, Pereiro i De Jong van tenir les més clares dels holandesos a la primera meitat amb un xut i una rematada de cap al travesser, respectivament. Per part blaugrana, tot i que va faltar contundència al darrere i certa precisió en la passada, Couti­nho, Vidal per partida doble i Messi van disposar de les opcions més clares per desequilibrar el xoc.

En un partit boig, la segona part va mantenir el guió fins que una genialitat de Messi entre cinc defensors va obrir la llauna a mitja hora del final. Poc després, Piqué va enviar al fons de la xarxa una falta servida pel mateix Messi en una jugada de pissarra. Els de Marc van Bommel, però, no es van rendir i van trobar el premi al 82 amb un remat de cap de De Jong que va superar un encertat Ter Stegen i va posar la por al cos dels culers. El marcador, però, ja no es mouria i el Barça va marxar d’Eindhoven amb els deures fets.