125 patinadors disputen des d'avui l'Open Andorra

Competidors de 16 països es reuneixen fins diumenge al Palau de Gel en un torneig que es consolida any rere any

Actualitzada 29/11/2018 a les 07:19

Marc Basco Canillo

El Palau de Gel, a Canillo, acull des d’avui fins diumenge una nova edició de l’Open Andorra de patinatge sobre gel. Enguany hi haurà un total de 125 patinadors i patinadores de 16 països tant de la modalitat ice dance com individual. Hi haurà representants de l’Argentina, Bielorússia, Finlàndia, França , Geòrgia, Corea, Espanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, la República Txeca, Itàlia, Sud-àfrica, Rússia i Suècia, i no faltarà a la cita Andorra, que enguany hi participarà amb cinc patinadors.

Àngela Camp i Paula Margarido competiran en categoria novice advance, Elvis Caubet en júnior, i Paula Margarido en sènior. El president de la FAEG (Federació Andorrana d’Esports de Gel), Josep Garcia, va destacar que “és difícil marcar-nos un objectiu perquè nosaltres ens guiem per les notes i volem progressar, però després els resultats depenen del nivell dels competidors que venen i cada cop puja més”.

El cinquè representant andorrà serà Timothée Manand, un patinador belga que va competir als Jocs Olímpics de la Joventut del 2012 a Innsbruck i que debutarà amb Andorra en aquest Open. Fa un any que viu i treballa al país i va demanar a la FAEG si seria possible entrenar i competir amb ells. Josep Garcia va manifestar que “amb ell tenim l’esperança de participar al Campionat d’Europa i té el repte d’arribar al Mundial”.

L’Open d’Andorra s’ha convertit en tot un clàssic del calendari internacional i Garcia destaca que “ens estem fent un referent en l’àmbit mundial i seguim creixent més”, a més d’afegir que “tenim un nom i estem contents amb els resultats que estem obtenint”. L’activitat va arrencar ahir amb l’arribada de tots els jutges i patinadors, i a partir d’avui arrenca l’Open amb els entrenaments oficials de les categories més petites, i també començaran les competicions. S’esperen més de 300 persones entre esportistes i acompanyants.