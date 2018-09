La sub-17 cau contra Turquia a l'últim duel del Preeuropeu

La selecció sub-17 femenina de futbol va perdre ahir per 0-3 contra Turquia a l’últim partit del Preeuropeu de la categoria que s’ha celebrat a Portugal.

El partit es va complicar ràpidament per a les noies de Montse Sánchez, que als 19 minuts de joc ja perdien per 0-2. Berivan Içen va obrir el marcador per a les otomanes al minut 16, i només tres minuts més tard, Mesude Alayont va fer el 0-2. Les del Principat van intentar reaccionar, però Alayont, de nou, va fer el definitiu 0-3 al temps afegit de la primera meitat. A la represa ja no