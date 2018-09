Els homes d’Ibon Navarro sumen a Alguaire un nou triomf en un partit amb alts i baixos

El MoraBanc Andorra va guanyar ahir el Tecnyconta Saragossa per 84-77 al penúltim partit de pretemporada abans de l’estrena a la lliga ACB. El matx va decantar-se cap als tricolors des de l’inici, i al final del primer quart ja guanyaven per 27-16. La diferència va seguir augmentant al segon període fins als 15 punts de màxima (43-28), però un parcial de 2-9 per al conjunt aragonès va deixar el marcador al descans en un 45-37.

A la represa era el Saragossa qui seguia millor, i es va arribar a situar a només tres punts. Va ser llavors quan va aparèixer