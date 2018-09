El Tic Tapa supera la UE Engordany i se situa líder

El Tic Tapa Sant Julià és el primer líder de la Lliga Multisegur Assegurances després de superar de manera contundent la UE Engordany per 1 a 4. Sebas Gómez va fer el gol dels engorda-nyencs, mentre que per als lauredians les dianes van ser de José Antonio Aguilar, Alberto Molina i Fousseyni Cissé.

D’altra banda, el vigent campió de la competició, el Vall Banc Santa Coloma, no va passar de l’empat 0-0 contra el Lusitans en el duel que va tancar la primera jornada de competició.

El segon lloc a la classificació l’ocupa l’Inter Escaldes, que ahir va vèncer per 1-2 l’Assegurances