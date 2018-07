El Kairat Almaty encarrila l’eliminatòria amb un triomf còmode davant un Engordany valent

La lògica del més gran Un instant del duel d'ahir a l'Estadi Comunal entre l'Engordany i el Kairat. AYAN NESSIPBEKOV / KAIRAT ALMATY

Actualitzada 13/07/2018 a les 07:07

Albert Canes Andorra la Vella

La UE Engordany no va poder evitar la lògica del peix gran davant el petit i va caure en el partit d’anada de la primera ronda de l’Europa League contra el Kairat Almaty de Kazakhstan. Els conjunt dirigit per Otger Canals –tècnic no oficial per manca d’una assignatura del títol d’entrenador– afrontava el partit amb l’objectiu principal de gaudir, ja que la feina que havien de fer ja la van completar en la ronda preeliminar a San Marino, classificant-se de manera èpica a l’últim minut del temps de descompte i sent el primer equip andorrà que supera una eliminatòria a l’Europa League.

El segon objectiu era el d’intentar acabar amb un marcador que fos mitjanament obert de cara a la tornada, però no es va poder complir. L’Engordany volia aguantar el màxim el resultat de 0 a 0 i un parell d’errades van fer que en els primers 25 minuts l’eliminatòria quedés encarrilada per al Kairat. Al minut 5 va arribar el primer gol, que va ser de Walter Wagner en pròpia porta en intentar rebutjar una centrada lateral. 20 minuts més tard, Cellay va fer caure clarament Eseola dins l’àrea i l’àrbitre va xiular penal. El mateix davanter centre de l’Almaty no va errar la pena màxima i va situar el 0 a 2 que ja deixava un resultat insalvable amb encara 160 minuts per disputar-se i un viatge de 8 hores d’avió enmig.

Amb tot, l’Engordany va mostrar-se valent en molts punts del matx i va gaudir d’algunes bones ocasions. La més clara segurament va ser als minuts finals, quan una rematada de cap de Sebas anava ben col·locada però un defensa del Kairat va treure gairebé sobre la mateixa línia de gol. Tot i això, el premi no va arribar per a l’Engordany, que quan estava més fos i malgrat que l’Almaty hagués abaixat la intensitat amb el 0 a 2, va rebre el tercer i definitiu en un contraatac al minut 90 que va culminar Eppel a plaer i a porteria buida.

Per la seva part, l’home més mediàtic sobre el camp, Andrei Arshavin, ex de l’Arsenal, va tenir un parell d’accions individuals destacables, però en línies generals va completar una actuació més aviat discreta, una situació molt similar a les tres visites anteriors de la sensació de l’Eurocopa 2008 a l’Estadi Comunal, amb el Zenit el 2002 i amb la selecció Rússia el 2007 i 2010, partits en els quals no va acabar de destacar com s’esperava d’ell atesa la dimensió del jugador.

Amb Arshavin o sense, l’Engordany disputa dijous vinent el partit de tornada sabent que la remuntada és gairebé impossible.



EL VESTIDOR

“Estic content de l’equip”

Pepe Mengual. El tècnic de l’engordany va lamentar la rapidesa amb què es van quedar sense opcions. “No pots regalar un gol en pròpia porta al minut 5 i un penal al 20 davant un rival tan bo com l’Almaty”, comentava Mengual, que afegia que “ja havíem parlat que no ens podien marcar aviat. Amb tot, l’entrenador de l’Engordany va assegurar que està “content de l’equip i de la gent que ens ha vingut a donar suport al Comunal”.



“Hem de ser prudents”

Carlos Alós. El tècnic del Kairat va mostrar-se satisfet d’haver encarrilat l’eliminatòria, tot i que volia mantenir la calma. “Evidentment estem contents del resultat, però encara queda un partit de tornada i encara hem de ser prudents, tot i que ens emportem un bon resultat. Esperem gestionar-lo bé de cara a la tornada”, va indicar l’entrenador de Tortosa, que afegia sobre el duel del dijous que “l’afrontarem respectant sempre l’Engordany”.