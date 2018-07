Dan Martin s'adjudica la sisena etapa del Tour

L’irlandès va sorprendre amb un atac a poc més d’un quilòmetre

Actualitzada 13/07/2018 a les 07:15

Redacció Guerlédan

Dan Martin va aconseguir ahir la primera victòria d’un resident a l’actual edició del Tour de França en la sisena etapa, de 181 quilòmetres, entre Brest i el Mur de la Bretanya, amb final en alt de tercera categoria. L’irlandès va sorprendre els seus rivals amb un atac a poc més d’un quilòmetre en plenes rampes del Mur de la Bretanya i va aconseguir creuar la línia de meta amb només un segon de marge respecte a Pierre Latour i tres per davant de Julian Alaphilipe i Alejandro Valverde.

A la classificació general no va haver-hi canvis i el belga Greg Van Avermaet conserva el mallot groc de líder de la classificació general amb tres segons de marge respecte a Geraint Thomas, i cinc sobre el seu company d’equip, Tejay van Garderen. Pel que fa als corredors amb residència, el millor situat a la classificació general és Adam Yates, 13è a 1’02” del líder, mentre que tot i la victòria Dan Martin ocupa el 21è lloc a 1’27” de Van Avermaet.

Avui es disputa l’etapa més llarga del Tour amb 231 quilòmetres entre Fougères i Chartres, on s’espera una arribada a l’esprint.