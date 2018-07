Canvi de xip d'or

No és gaire habitual que les seleccions andorranes gua-nyin campionats, i no per falta de treball, ni de bon tros, però aquesta setmana el combinat nacional sub-16 de bàsquet ha aconseguit una meritòria victòria a l’Europeu C disputat a San Marino.

L’or era una il·lusió, però ni molt menys l’objectiu amb què la sub-16 va anar a San Marino. El tècnic, Cristian Vegas, admet que “el nostre objectiu era entrar a les semifinals i la lluita per les medalles, i després el torneig et va posicionant”. A més, afegeix que “la semifinal va ser duríssima i no m’esperava aconseguir la victòria