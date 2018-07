L'Unicaja paga i Fernández deixa el MoraBanc Andorra

La marxa de Jaime Fernández del MoraBanc Andorra era qüestió de dies. Finalment, l’Unicaja de Màlaga, on firma per tres anys, va pagar ahir els 250.000 euros de la clàusula per rescindir unilateralment el seu contracte i el madrileny va quedar desvinculat del club.

El ja ex-jugador tricolor va aprofitar les xarxes socials per acomiadar-se del club i va escriure un missatge a Twitter afirmant que “ha estat un any increïble, mai em cansaré de donar-vos les gràcies per acollir-me d’aquesta manera”. A més, també va agrair “al club donar-me l’oportunitat i la confiança per viure una temporada històrica. Us trobaré