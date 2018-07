Els ‘bleus’ derroten per la mínima Bèlgica amb un gol d’Umtiti de cap i lluitaran diumenge vinent per aconseguir el segon Mundial

França, a la final Samuel Umtiti celebrant el gol que classifica França per a la final del Mundial.

Actualitzada 11/07/2018 a les 07:19

Redacció Sant Petersburg

La selecció francesa va aconseguir ahir classificar-se 12 anys després per a la final d’un Mundial després de derrotar per 1 a 0 Bèlgica gràcies a un solitari gol d’Umtiti a la sortida d’un córner a la segona meitat. Aquesta serà la tercera final per a França, que va guanyar la del 1998 a casa contra el Brasil i va perdre la del 2006 a Alemanya contra Itàlia.

El duel no va decebre les expectatives generades durant la prèvia i va començar de manera vibrant amb un clar domini belga, que s’hauria pogut materialitzar amb gol en un parell d’ocasions clares, però primer el tir d’Hazard va sortir desviat per poc i després Lloris va rebutjar una rematada d’Alderweireld en una jugada d’estratègia. A poc a poc França va anar sentint-se més còmoda sobre el camp i va fer-se amb les ocasions més clares, especialment un xut de Pavard que Courtois va treure amb una espectacular intervenció amb la cama a les acaballes dels primers 45 minuts.

A la represa, Bèlgica va sortir amb la intenció de seguir dominant la pilota, però el matx va canviar quan Umtiti a la sortida d’un córner al minut 51 va fer pujar de cap l’1 a 0 al marcador. Els diables vermells van seguir buscant el gol tot i veure’s per sota al marcador, però no van tenir encert i van posar el punt final al seu històric Mundial a les semifinals, on mai havien arribat.

Aquest vespre Croàcia i Anglaterra disputaran a l’estadi Lujnikí de Moscou l’altra semifinal (20.00 hores). El conjunt anglès només ha disputat una final en la seva història el 1966, en el Mundial que va guanyar a casa seva. Durant la prèvia d’ahir, el seleccionador Gareth Southgate va assegurar que “no sabem fins on podem arribar, però tenim molta gana i estem orgullosos del nostre estil”.

Croàcia, en canvi, vol superar el tercer lloc aconseguit al Mundial de França 1998 en el seu debut en una Copa del Món. Zlatko Dalic tindrà gairebé tots els jugadors disponibles i només és dubte el lateral de l’Atlètic de Madrid Sime Vrsaljko.