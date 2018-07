Sagan obté el mallot groc enmig d'un final accidentat

L’eslovac guanya l’esprint de la segona etapa mentre que el resident Luis León Sánchez abandona per una dura caiguda

Actualitzada 09/07/2018 a les 07:13

Peter Sagan es va imposar al caos final de la segona etapa del Tour de França 2018, de 182 quilòmetres, entre les localitats de Mouilleron-Saint-Germain i la Roche-sur-Yon. Com pràcticament totes les jornades de la primera setmana, es tractava d’una etapa pensada per als esprintadors i després d’acabar segon a l’etapa inaugural, l’eslovac es va poder adjudicar el triomf ahir en un esprint reduït per la multitudinària caiguda que es va produir a l’últim quilòmetre i que va afectar, entre d’altres, el guanyador de la primera etapa, el colombià Fernando Gaviria.

A més, a la jornada d’ahir també es van viure els primers abandonaments d’aquest Tour, un dels quals va afectar un resident a Andorra. Luis León Sánchez (Astana) va patir una caiguda a quaranta quilòmetres de l’arribada després de no poder evitar una vorera alta, que va impossibilitar que seguís en curs.

Per la seva part, els segons de bonificació van permetre a Sagan vestir el mallot de groc del líder de la classificació general del Tour, en la qual el gran favorit, Chris Froome, és 84è a 1’07’’ de l’eslovac, mentre que el millor ciclista resident a Andorra és Dan Martin, 41è a només 16 segons del lideratge.

Avui es disputa una contrarellotge per equips de 35 quilòmetres a Cholet.