El MoraBanc fitxa Michele Vitali L'escorta italià ha arribat a un acord amb el club tricolor

Actualitzada 09/07/2018 a les 12:53

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra té a punt el segon fitxatge per la propera temporada, Michele Vitali, ja que segons ha confirmat el club hi ha acord amb el jugador i només falta la signatura. La notícia de l'arribada a Andorra de l'escorta italià de 26 anys l'ha avançat el prestigiós periodista israelià David Pick. El jugador transalpí ha militat l'última temporada al Basket Brescia Leonessa de la Serie A italiana, i va arribar fins les semifinals del play-off. De fet, Vitali va ser escollit el millor jugador italià del play-off gràcies als seus 12,6 punts de mitjana en els 29 minuts que va jugar per partit.