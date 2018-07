El retorn d'Arshavin a Andorra

L’exjugador de l’Arsenal, entre d’altres, tornarà trepitjar la gespa de l’Estadi Comunal dijous, on ja ha jugat tres enfrontaments, dos amb la selecció de Rússia i un amb el Zenit. Serà en el duel de l’Europa League entre l’Engordany i el Kairat Almaty.

Andrei Arshavin (37 anys) és un dels jugadors més mediàtics que mai han passat per l’Estadi Comunal. El seu nom va començar a sonar amb certa força la temporada 2006-2007, quan jugava amb el Zenit de Sant Petersburg que va guanyar la primera lliga russa del club. Ell era l’estrella d’aquell conjunt, però no va començar a ser un jugador mediàtic de veritat fins a l’Eurocopa del 2008. Sota el seu lideratge, la selecció va poder arribar fins a les semifinals, en les quals va caure a mans de qui va acabar sent la campiona, Espanya. Va ser aleshores quan