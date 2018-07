El MoraBanc confirma que Karnowski no seguirà

El club fa efectiva la clàusula de rescissió de contracte del polonès després de no complir les expectatives

Actualitzada 08/07/2018 a les 17:26

Przemek Karnowski no continuarà al MoraBanc Andorra. El club confirmat el que era un secret a veus aquesta tarda anunciant que ha fet efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que expirava el 15 de juliol. El polonès va signar pel conjunt del Principat l'estiu passat per dues temporades i tenia el difícil paper de substituir Giorgi Shermadini. Al llarg del curs no va anar complint les expectatives i al desembre va patir una forta lesió que el va apartar de les pistes un parell de mesos, però ja no va tornar a vestir la samarreta del MoraBanc. L'entitat tricolor el va cedir al Montakit Fuenlabrada, i allà tampoc va tenir protagonisme.



Finalment, Francesc Solana i Ibon Navarro han decidit no comptar amb ell per a la nova campanya. "El MoraBanc Andorra vol destacar la professionalitat de Karnowski durant el temps que ha format part del projecte i li desitja molta sort en el futur", ha assenyalat el club en el comunicat que ha emés.