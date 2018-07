La sub-16 derrota Escòcia en un duel patit fins al final (69-70)

Sergi Serrato va ser el màxim anotador tricolor amb 24 punts

Actualitzada 05/07/2018 a les 07:16

La selecció de bàsquet sub-16 continua amb bon peu i va gua­-nyar ahir Escòcia per un ajustat 69 a 70 en el segon partit de l’Europeu C, que s’està disputant a San Marino. Amb aquest triomf els tricolors se situen com a líders en solitari del grup B del campionat amb dues victòries en els dos duels que han disputat.

El matx va començar amb els escocesos per davant, que gua­-nyaven per 19 a 17 al final del primer quart, i que van mantenir la renda al descans (33-31). A la represa, els tricolors van remuntar en un duel que es va acabar decidint al tram final. Els del Principat guanyaven per cinc punts a 50 segons del final, però Escòcia no es va donar per vençuda i li va complicar el matx a Andorra, que es va acabar imposant gràcies a quatre punts consecutius de Sergi Serrato.

Precisament el jugador del Sedis va ser el màxim anotador del partit, amb 24 punts. A més, va capturar set rebots i va repartir quatre assistències, fins assolir un total de 31 crèdits de valoració. Martí Obiols, amb 18 punts, també va fer un partit destacat.

El combinat nacional tindrà ara un parell de dies de descans i no tornarà a jugar fins dissabte, quan es veurà les cares contra la selecció maltesa, que de moment suma un triomf i una derrota.