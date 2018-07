Escaldes acollirà per segon any el Campus Nacho Martín

Les pistes de 3x3 d’Escaldes-Engordany acolliran per segon any consecutiu el Campus 3x3 Nacho Martín, que impulsa l’ex-jugador del MoraBanc Andorra i integrant de la selecció espa­nyola de 3x3. La cita d’enguany es durà a terme entre el 16 i el 21 de juliol, està reservada a participants de 7 a 20 anys i s’espera que hi hagi una cinquantena d’inscrits.

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va mostrar la seva satisfacció pel retorn del campus, va afirmar que “és un honor i un plaer tornar a acollir el campus”, i va “agrair la confiança dipositada en la parròquia”. A més,