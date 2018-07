Albert Viladrich, nou tècnic de la UE Santa Coloma

El curs passat havia format part del cos tècnic de l’FC Andorra i arriba després d’una mala temporada colomenca

Albert Viladrich serà el tècnic de la Unió Esportiva Santa Coloma la propera temporada. El solsoní de 35 anys havia format part del cos tècnic de l’FC Andorra el curs passat juntament amb el seu germà. Candi Viladrich, i l’entitat groc-i-negra li encomana el nou projecte després d’una mala temporada en què els colomencs van ser cinquens a la fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances i van haver de disputar el play-off per no baixar.

Durant la presentació feta ahir a la Borda Mateu, Viladrich va assegurar que “ha estat una sorpresa per a tots, però ha sortit l’oportunitat i