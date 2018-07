El Vall Banc inicia la defensa del títol davant del Lusitans

Els vuit equips de la Lliga Multisegur Assegurances ja coneixen el calendari per a la temporada 2018-2019, que començarà el 16 de setembre. El Vall Banc Santa Coloma començarà davant el Lusitans la defensa del títol domèstic. El format del campionat no variarà i, per tant, continuaran sent 21 jornades de fase regular –tres voltes– i d’aquí en sortiran dos play-off –meitat alta i meitat baixa– a dues voltes amb sis jornades més. A banda de l’enfrontament entre els colomencs i el Lusitans, la primera jornada de lliga deixa altres emparellaments interessants; AGA Ordino-Inter Escaldes; UE Engordany-Tic Tapa Sant Julià