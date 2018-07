El corredor bilbaí de 45 anys s’adjudica per tercer any consecutiu el recorregut llarg de la Multisegur Volta als Ports

La Multisegur Volta als Ports va celebrar ahir la seva 41a edició amb la participació de gairebé 1.200 ciclistes i un nou rècord de nacionalitats presents a la prova, amb una quinzena. Tots els cor­redors van sortir a les 8.30 hores des del Prat del Colat de la Massana, per enfilar un dels quatre recorreguts disposats per l’organització de 27, 53, 81 i 109 quilòmetres, tots ells amb final a la coma d’Arcalís.

El gran protagonista del dia va ser Raúl Portillo, que es va adjudicar per tercer any consecutiu el traçat llarg que pujava els ports de la Peguera, la