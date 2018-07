Triomf tricolor a l'últim duel de petanca

L’equip andorrà format per Bruno Santmann i Frederic Breton supera Mònaco

Els Jocs del Mediterrani de Tar­ragona 2018 ja són història, almenys per la delegació del Comitè Olímpic Andorrà, que ahir va veure competir els seus últims esportistes a la ciutat catalana.

En petanca, la parella tricolor formada per Bruno Santmann i Frederic Breton va tancar la competició amb una victòria contra Mònaco per 13-3. El triomf no va servir als del Principat per passar de ronda i accedir a les semifinals, ja que a més de la derrota de divendres contra Espanya per 3-13, ahir van perdre els dos partits que van disputar al Velòdrom de Campclar, primer contra el Mar­roc