Poux cau a la primera ronda i diu adeu als Jocs

Els Jocs Mediterranis de Tarragona van viure ahir una nova jornada plena d’acció, de la qual no van estar exempts els andorrans, que no van acabar de tenir els resultats esperats en els tres esports en què hi havia representació tricolor. En tennis, Jean Baptiste Poux va caure eliminat en la primera ronda a mans del grec Ioannis Stergiou, el 1.030 del rànquing mundial, per 6 a 2 i 6 a 4, i d’aquesta manera deia adeu a l’esdeveniment olímpic.

Per la seva part, després de la destacada tercera plaça del dilluns en la categoria làser de vela, Gorka Arajol va