41a edició de la Volta als Ports, amb doble rècord

Actualitzada 27/06/2018 a les 07:09

Albert Canes Ordino

La 41a edició de la Multisegur Volta als Ports celebrarà aquest diumenge 1 de juliol un doble rècord. El primer és que entre els més de 1.100 inscrits que prendran part de la marxa cicloturística entre els quatre recorreguts, hi haurà fins a 15 nacionalitats, més que mai a la prova, sent l’espa-nyola la més representada, seguida de l’andorrana, amb uns 300 ciclistes del país. “Per a nosaltres també és important que sigui la cursa del país, estem orgullosos de tenir tanta participació d’Andorra”, celebrava en la presentació de la Volta als Ports feta ahir el director de cursa, Gerard Riart. També hi haurà un rècord de dones participants, amb prop d’un centenar i a més, com és habitual, la marxa comptarà amb la participació d’uns 20 ciclistes professionals.