La Purito presenta mallot i no es tanca portes a créixer

Només queden 250 places per arribar al límit de 2.000 i per la rapidesa el resident explica que es repensaran la xifra

La marxa cicloturística per excel·lència d’Andorra, òbviament amb tot el respecte cap a les altres, la quarta edició de la Purito, va presentar ahir el nou mallot amb un video pujat a les diferents xarxes socials oficials de l’esdeveniment. A més, des de l’organització es va informar que només queden 250 places d’inscripció per arribar a la xifra límit que es va marcar en un inici, és a dir, 2.000. El protagonista absolut d’aquesta festa de la bicicleta, que per cert se celebrarà el 5 d’agost, Joaquim Purito Rodríguez va comentar que “hem canviat de marca i la roba és