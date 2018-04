L'Engordany no aprofita la derrota del Vall Banc

Actualitzada 23/04/2018 a les 07:12

La UE Engordany va caure ahir contra l’FC Lusitans per 4 gols a 2 en un duel que va enfilar el descans amb un decisiu 3 a 0. A la represa, el quadre blanc-i-negre va posar la por al cos dels vermelhos anotant 2 dianes, però no va poder vèncer per acostar-se al lideratge pel títol en mans d’un Vall Banc que va perdre el clàssic la nit de dissabte. La Penya Encarnada va tornar a vèncer en un duel clau per no baixar directament, 2 a 1 sobre l’FC Encamp, i l’Inter va superar una UE desmotivada (3 a 1).