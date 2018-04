L'FC Andorra marxa “tocat” del camp del San Cristóbal

Els tricolors encadenen sis jornades consecutives sense conèixer la victòria i no acaben d’assegurar la permanència

És una evidència que el Futbol Club Andorra no passa pel seu millor moment de l’actual temporada, sobretot a nivell de resultats, ja que futbolísticament es va retrobant. Ahir va marxar del camp del líder del grup 2 de primera catalana “tocat”, tal com va dir el tècnic, Candi Viladrich. Els tricolors, amb la derrota davant el San Cristóbal per 2 a 1, van acumular una ratxa negativa de sis jornades consecutives sense conèixer la victòria. I per tant, encara no tenen assegurada ni virtualment ni matemàticament la permanència, perquè es troben estancats a la taula amb 40 punts. “No