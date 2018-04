El Barça necessita un punt per aixecar el títol

L’Atlètic de Madrid no passa de l’empat a 0 contra un gran Betis i els culers tindran la primera oportunitat a la Corunya

Actualitzada 23/04/2018 a les 07:14

Redacció Madrid

El Futbol Club Barcelona va aixecar la nit de dissabte al Wanda Metropolitano la seva trentena Copa del Rei i ahir a la nit va estar a punt de celebrar el títol de lliga, encara que des del sofà. L’Atlètic de Madrid finalment no va caure, també al Wanda, enfront un combatiu Reial Betis, però els homes de l’entrenador Quique Setién van posar contra les cordes els matalassers en més d’una ocasió. El marcador final va assenyalar l’empat a zero i d’aquesta forma l’Atlètic va sumar un punt per seguir segon a la taula de la lliga espanyola, amb 72 crèdits, i els bètics per aferrar-se a la cinquena plaça que dona opció a disputar el curs vinent l’Europa League. El Barça lidera la classificació, amb 83 punts i amb un duel menys que els del Cholo Simeone, i per tant només que rasqui un puntet de Riazor davant el Deportivo de la Corunya el proper diumenge (20.45 h) en tindrà suficient per adjudicar-se el doblet. Val a destacar que el Depor s’està jugant la vida per no descendir a segona divisió i necessita els tres punts sí o sí. La pròxima cita culer serà el Reial Madrid al Camp Nou.