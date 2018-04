El Vall Banc punxa en el clàssic i l'Engordany pot acostar-se al lideratge

El Restaurant Tic Tapa Sant Julià es va emportar ahir a la nit, a la Borda Mateu, el clàssic del futbol andorrà contra el Vall Banc Santa Coloma per zero gols a un. Els lauredians es van avançar en el marcador amb una diana al minut 38 de Joel Méndez i van aconseguir amb una molt bona distribució tàctica sobre el terreny de joc que els colomencs no els perforessin la porteria. Els homes de l’entrenador Richard Imbernón van disposar d’una darrera oportunitat al temps afegit que el porter Kevin Ratti va aturar amb bastanta seguretat. Posteriorment el col·legiat de