Arsène Wenger deixarà l'Arsenal a final de curs

L’entrenador francès ha ocupat la banqueta ‘Gunner’ durant 22 anys

Actualitzada 21/04/2018 a les 07:14

Redacció Londres

Arsène Wenger deixarà l’Arsenal al final d’aquesta temporada després de 22 anys al capdavant de la banqueta Gunner, tal com va informar ahir el club a través d’un comunicat titulat Merci Arsene. L’entrenador francès va explicar en aquest escrit que “després de considerar-ho i haver-ho discutit amb el club, he sentit que és el moment just per apartar-me al final d’aquesta temporada”. A més, va afegir que està “encantat” per haver tingut “el privilegi” de servir el club durant tants anys. “Vull agrair al cos tècnic, als jugadors i als directius que fan aquest equip tan especial. Demano als aficionats que continuïn donant suport a l’equip per acabar aquesta temporada tan amunt com sigui possible”, va assenyalar.

Wenger, de 68 anys, va arribar a la disciplina de l’Arsenal el setembre del 1996 en substitució de Bruce Rioch i ha conquistat tres títols de la Premier League i 7 FA Cup. A més, en el seu palmarès apareixen set Community Shield i una final de Lliga de Campions perduda contra el Barça el 2006. En el personal, el gal es va fer amb el guardó de millor entrenador de la Premier el 1998, 2002 i 2004, així com el premi a millor tècnic de la dècada el 2010.

El francès encara pot acomiadar-se de l’Emirates amb un trofeu sota el braç, ja que està en la lluita per l’Europa League. Tot i que el seu anunci és molt recent, ja hi ha molts que sonen per substituir-lo, com ara l’ex de l’FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, entre altres.