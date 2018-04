Motivacions retrobades

Lluís Sanvicente torna a l’equip nacional com a convidat i Ferran Teixidó espera poder ser el mateix d’abans de la lesió

L’equip nacional de curses de muntanya ja compta els dies per poder arrencar una nova temporada al més alt nivell. Els anys passen per als corredors, però les ganes no s’esgoten, de moment, i enguany els membres esperen poder superar-se a si mateixos respecte a l’any passat, cadascú en la seva mesura. La novetat principal d’aquest curs és la reincorporació a l’equip, com a convidat, de Lluís Sanvicente, que disputarà el 2 de juny l’Ultra Sky Marathon de Madeira (Portugal) i en funció dels resultats la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) valorarà fer-li un lloc fix en altres proves d’aquesta