L'Atlètic de Madrid cau a Anoeta i deixa el Barça a tres punts del títol

Els blaugrana podrien coronar-se, virtualment, aquest cap de setmana

Actualitzada 20/04/2018 a les 06:39

Redacció San Sebastiàn

El Futbol Club Barcelona es pot coronar aquest cap de setmana campió de la Copa del Rei i també, virtualment, de la lliga. Tot depèn del que faci l’Atlètic de Madrid, el principal rival que separa realment el conjunt dirigit per Ernesto Valverde del títol. Ahir, però, els matalassers van apropar a només tres punts el trofeu de campió al líder després de caure amb claredat a Anoeta. Els de Simeone van veure com les poques opcions que li resten de guanyar la lliga se li esfumaven gairebé del tot quan Willian José avançava la Reial Societat al minut 28. A la segona meitat, Juanmi Jiménez va signar un doblet i situava un 3 a 0 definitiu que feia encaixar la quarta desfeta del curs a l’Atlètic.

Ara, perquè el Barça es proclami virtualment campió de lliga aquest diumenge, els matalassers han de caure contra el Reial Betis també aquest diumenge al Wanda Metropolitano. Si guanyen, els blaugrana hauran d’esperar a la setmana següent i treure una victòria del camp del Deportivo de la Corunya, amb la qual ja sí que serien campions de manera matemàtica i arribarien al clàssic amb el títol al sarró.

Cal puntualitzar, però, que si l’Atlètic perd diumenge, el títol del Barça serà virtual perquè el Madrid encara té opcions matemàtiques. Tot i això, els blancs haurien de sumar els 15 punts que queden en joc i que els blaugrana no en sumessin cap, i a més, haurien de guanyar 0 a 4 al Camp Nou per tenir el gol average a favor.

Tant el Madrid com el Barça, però, no poden decidir aquest cap de setmana res respecte a la lliga, ja que els seus duels corresponents a la 34a jornada estan ajornats per la final de la Copa del Rei, que es juga dissabte entre el Sevilla i el Barça.