El Sideco FC Encamp, amb Saviola, es proclama campió

Els de Lluís Cruz es proclamen campions per novena temporada consecutiva en superar el SAE Sant Julià

Actualitzada 20/04/2018 a les 13:44

El Sídeco FC Encamp es va proclamar ahir al vespre campió de la Lliga Viatges Pantours per novena temporada consecutiva i dotzena en la seva història. El conjunt dirigit per Lluís Cruz, que ahir sí que comptava amb el seu darrer fitxatge mediàtic, Javier Saviola, va superar el SAE Sant Julià en el segon duel de les finals als penals després d'acabar el temps reglamentari amb un 4 a 4 al marcador. Igual que en el primer duel, els encampadans van sortir victoriosos de la tanda de penals amb les transformacions de Barbosa i Saviola, mentre Òscar da Cunha va ser l'únic a sumar per als lauredians (2 a 1).



Després d'una renovació profunda de la plantilla a l'estiu, l'Encamp, contra tot pronòstic, s'ha embutxacat el títol i serà, un any més, el representant andorrà a la UEFA Futsal Cup.