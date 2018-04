L'Atlètic s'exhibeix i no dona opcions al Llevant (3-0)

El Reial Madrid supera el Màlaga per 1 a 2 sense ni Cristiano ni Bale

Actualitzada 16/04/2018 a les 07:16

Redacció Madrid

L’Atlètic de Madrid va superar ahir per 3 a 0 el Llevant en una tarda d’exhibició al Wanda Metropolitano. El conjunt que dirigeix el Cholo Simeone segueix el ritme del Barça i no vol posar-li les coses gens fàcils perquè aixequi el títol de campió de la lliga espanyola. Diego Costa no hi era per lesió, tot i que Ángel Correa, Antoine Griezmann i Fernando Torres van resoldre tranquil·lament el partit als minuts 33, 48 i 77, respectivament. De la seva part, els valencians, en no puntuar, es van complicar la vida de cara a la salvació, tot i que encara tenen cinc punts de marge.

De la seva part, el Reial Madrid, sense ni Cristiano Ronaldo ni Gareth Bale, va imposar-se el Màlaga a domicili per 1 a 2 amb un gran gol de falta d’Isco Alarcón i un altre de Casemiro, a passada del propi malagueny. Els de Zinedine Zidane recuperen el tercer lloc de la classificació.