Els tricolors cauen a casa contra el Martinenc per 0 a 1 en un matx marcat per les poques arribades

La permanència virtual continua resistint-se a un Futbol Club Andorra que la tarda d’ahir va cedir per la mínima a la Borda Mateu davant un rival que lluita per pujar la temporada vinent a tercera divisió espanyola, el Futbol Club Martinenc (0 a 1). Els homes de Candi Viladrich, a més, acumulen una ratxa negativa de cinc jornades consecutives sense conèixer la victòria en haver caigut al camp del Vista Alegre, empatar a casa contra el Viladecans, perdre a Sants i a Balaguer i aquesta dar­rera desfeta davant del conjunt del Guinardó.

El matx, passat per aigua, va començar amb un