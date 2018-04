El Club Serradells dona vida a l'Andorman, de caràcter solidari

Actualitzada 14/04/2018 a les 07:23

Redacció Andorra la Vella

El Club Triatló Serradells Andor­ra va anunciar ahir per mitjà de les seves xarxes socials que ha donat vida a l’Andorman 2942. Segons l’entitat, un esdeveniment esportiu “popular, no competitiu, de caràcter solidari i en autosuficiència”. Aquesta primera edició se celebrarà el dissabte dia 9 de juny d’enguany i es podrà realitzar de manera individual o per equips.

Ara bé, en el cas que les condicions meteorològiques no siguin òptimes doncs es passarà a diumenge 10. És a dir, que l’organització té aquesta data reservada. Esportivament van deixar clar que no hi haurà competència, no obstant això el repte, a més de per a una bona causa, es podria etiquetar com a duríssim tenint en compte l’itinerari al qual faran front els participants que s’animin. Tots aquells que es decantin per encarar la cita sols optaran a fer-la per trams, més que res perquè l’Andorman –i woman també– engegarà a les aigües de Cambrils, a Tarragona.

Hauran de nedar uns 4 quilòmetres, 220 seran de bicicleta des de terres tarragonines fins a Arinsal (quasi 3.000 metres de desnivell positiu acumulat) i per acabar set quilòmetres més d’ascens al cim del Comapedrosa (1.300 de desnivell positiu acumulat).

Al cartell publicitari hi consten l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra i l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andor- ra. Els interessats poden formalitzar la inscripció enviant un correu electrònic a l’adreça clubtriatloserradells@gmail.com. Els preus van des dels 40 euros fins als 20, en funció del tipus de combinació que vulguin dur a terme. Finalment, van detallar que necessitaran voluntaris.