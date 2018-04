No val a badar

Després de la derrota a Vitòria, el MoraBanc Andorra afronta un nou repte fora de casa a la pista del San Pablo Burgos

La competició no s’atura i, sense gairebé temps per refer-se de la derrota contra el Baskonia, el MoraBanc Andorra afronta aquest vespre (20.30 hores) un nou repte a la pista del San Pablo Burgos. Després de caure al Buesa Arena dissabte, els homes de Joan Peñarroya van quedar-se a Vitòria en lloc de tornar al Principat, i ahir van desplaçar-se a Burgos, on van entrenar per preparar el matx d’avui. El rival ocupa la part baixa de la classificació i està lluitant per no baixar, però això ni de bon tros el fa un obstacle fàcil, tal com va demostrar