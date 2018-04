El Barça fa aigües i s'estavella a Roma

Els italians capgiren el resultat de l’anada i eliminen els d’Ernesto Valverde

Actualitzada 11/04/2018 a les 06:41

Redacció Roma

L’FC Barcelona va quedar ahir eliminat als quarts de final de la Champions per tercer any consecutiu. Inexplicablement, els d’Ernesto Valverde van llançar el 4 a 1 de l’anada després d’un partit en què la Roma va dominar amb claredat de principi a final.

Els d’Eusebio di Francesco van posar contra les cordes els blaugrana des de l’inici, i tot i tenir un parell d’ocasions als primers minuts, el Barça no va crear clar perill en cap moment. Edin Dzeko va avançar els italians al minut 7 i posteriorment van forçar més la màquina, però no van poder marcar més en la primera meitat, que podria haver acabat amb un marcador més voluminós. A la segona meitat, la pressió de la Roma va augmentar i al minut 57 Daniele de Rossi va fer el segon després d’un penal clar de Piqué. A la recta final, Kostas Manolas va fer el 3 a 0 de cap i deixava els blaugrana fora de les semifinals.

Per la seva part, en l’altra eliminatòria d’ahir, el Manchester City, va lluitar per remuntar el 3 a 0 de l’anada, amb un gol de Gabriel Jesús al minut 2, però es va quedar sense opcions amb l’empat de Mohamed Salah, al 56’. Al final, el Liverpool va capgirar el partit amb un gol de Roberto Firmino i es va assegurar la seva presència a les semifinals.



EL REIAL MADRID, A CONFIRMAR LES 'SEMIS' A CASA

El Reial Madrid afronta avui (20.45 h) la tornada dels quarts de final de la Champions al Santiago Bernabéu amb la tranquil·litat del 0 a 3 de l’anada. La Juventus, però, no es dona per vençuda i per aquest motiu els de Zinedine Zidane no es refien. “Hem de fer un altre gran partit”, comentava ahir el francès. Els blancs són a les portes d’una nova fita històrica, ja que si confirmen l’accés a les semifinals, serà la 29a vegada que arribin a aquest punt de les eliminatòries. Només el Bayern de Munich s’apropa als registres del Madrid, amb 19 semifinals. Precisament el conjunt alemany buscarà avui també la seva 20a semifinal contra el Sevilla, a qui va superar per 1 a 2 a l’anada.