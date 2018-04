Preacord amb la FIBA perquè el Qualifier segueixi fins al 2021

Manel Fernàndez anuncia que Andorra podria ser seu del Preeuropeu durant tres anys més

La Federació Andorrana de Basquetbol i la FIBA han arribat a un preacord per tal que el Qualifier per a l’Europeu de bàsquet 3x3 se segueixi celebrant al país durant tres anys més, fins al 2021. El contracte entre totes dues entitats finalitzava amb l’edició d’enguany, que es farà el 23 i 24 de juny a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, i tot apunta que l’espectacle d’aquesta modalitat del bàsquet es seguirà veient al Principat.

El president de la FAB, Manel Fernàndez, va assegurar que “quan acabi el Preeuropeu d’enguany parlarem amb el comú d’Escaldes-Engordany per saber si volen i poden comprometre’s