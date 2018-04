L'equip de 'freestyle' “compleix” els objectius del curs amb el mínim

El quart lloc de Carles Aguareles a República Txeca salva una temporada difícil per a la secció

La temporada per a l’equip d’estil lliure de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha estat més complicada que mai. L’anunci de la retirada de Scotty Jordan abans d’arribar l’hivern, combinat amb la lesió de llarga durada del referent de l’equip, Carles Aguareles, augurava un curs difícil i així ha estat. No obstant, la constància del rider andorrà per arribar a competir a final de temporada ha fet que hagi pogut participar en la Copa d’Europa de la República Txeca, en la qual va assolir un “magnífic” quart lloc, després de gairebé un any lesionat.

Per aquest resultat, el director tècnic de