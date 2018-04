El MoraBanc torna a donar la cara però no pot amb un Baskonia intractable que suma la seva desena victòria seguida

El MoraBanc està en un estat de forma molt bo, i possiblement irrepetible. Mai una plantilla del club del Principat havia assolit registres com els que s’estan obtenint actualment, i s’està fent història, no només per la ratxa de rècord de set triomfs seguits, que ja ha quedat enrere, sinó pel joc sòlid que s’està elaborant partit rere partit. La segona volta està sent pràcticament immaculada, gens normal per a un club petit com el del Principat, i és per estar orgullosos i permetre’s el luxe de somiar a fer coses grans i ser ambiciosos en les aspiracions de play-off.