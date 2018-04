La quarta edició de La Purito ja supera els 1.500 inscrits

El límit de participants marcat per l’organització és de 2.000

La Purito Andorra segueix consolidant-se com una marxa clàssica del país i ja està a prop d’arribar a les 2.000 inscripcions, la xifra límit de participants que es va marcar des de l’organització per tal que la prova es pugui celebrar amb totes les garanties de seguretat. A més de quatre mesos per a la celebració de la prova, el 5 d’agost, el nombre de corredors inscrits ja supera els 1.500, quan a aquestes altures del 2017 n’hi havia uns 400 menys, unes xifres que, segons Pepe Cuevas, un dels responsables de La Purito Andor­ra, demostren que “aquesta és una