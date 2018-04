Acomodat en Play-Off

El MoraBanc escala un parell de llocs a la classificació gràcies a les desfetes de l’Unicaja i el Fuenlabrada

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra està, a falta de nou jornades per acabar la fase regular de la Lliga Endesa, acomodat a les posicions que permeten disputar el play-off pel títol. Aquest acomodament és lògicament relatiu i va més lligat a les bones sensacions que deixen damunt del parquet els homes que dirigeix el tècnic Joan Peñarroya, que no pas als números que dicten la classificació. Més que res, perquè aquesta temporada a la competició domèstica hi ha tal igualtat que en funció d’una victòria o d’una desfeta es pot passar de la glòria a quedar-s’hi a les portes.

El passeig