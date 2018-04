El Barça fa dos gols en 47 segons i el Pizjuán emmudeix

Els locals es queden sense els 3 punts per ‘culpa’ de l’‘efecte Messi’

El Futbol Club Barcelona va aconseguir a l’estadi Sánchez Pizjuán del Sevilla un autèntic miracle. El resultat final va ser d’empat a dos, però val a dir que el conjunt sevillà va tenir durant la majoria de minuts el matx guanyat. Ara bé, quan semblava que el Txingurri Valverde cauria per primer cop en lliga aquesta temporada va aparèixer Luis Suárez al 88 i al cap de 47 segons ho va fer el de sempre, Lionel Messi. No va jugar de titular, arran de les famoses molèsties, i Valverde li va permetre disputar aproximadament mitja hora. Com era d’esperar va