El lusità va convertir-se en el tercer màxim golejador amb una selecció

Andorra, una de les víctimes predilectes per Cristiano El gol que va anotar Cristiano Ronaldo a l'Estadi Nacional. Xavier Pujol

Actualitzada 31/03/2018 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

Cristiano Ronaldo va fer història divendres passat amb els dos gols anotats en la victòria de Portugal sobre Egipte, ja que amb aquestes dianes ha entrat al podi de màxims golejadors de la història en partits de seleccions. Concretament, el futbolista del Reial Madrid n’acumula 81 en 148 duels disputats, i ja només té per davant dos futbolistes, l’iranià Ali Daei, que va marcar 109 gols en 149 partits, i l’hongarès Ferenk Puskas, que en va fer 84. Per dar­rere va deixar el japonès Kamamoto, que va fer 80 gols amb la selecció nipona.

Aquest rècord estadístic també esquitxa de retruc Andorra, ja que el combinat tricolor és una de les víctimes predilectes del futbolista lusità. Cristiano Ronaldo ha marcat cinc gols a la selecció: va aconseguir un pòquer a la segona jornada de l’últim Premundial, en el duel que va finalitzar 6-0 i que es va jugar a Aveiro. L’altra diana la va anotar en la novena jornada del mateix Premundial en el matx que es va disputar a l’Estadi Nacional, i en què els lusitans es van imposar per 0-2. A més d’Andorra, les altres seleccions a qui Ronaldo ha marcat més gols són Letònia, Suècia i Armènia, també amb cinc dianes.