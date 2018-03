Volen trencar la barrera dels 200 km/h

L’organització de la Copa del Món canvia la superfície de la sortida per una de novaL’organització de la Copa del Món canvia la superfície de la sortida per una de nova

El sector Grau Roig de Grandvalira rebrà entre el 5 i el 7 d’abril la final de la Copa del Món del quilòmetre llançat amb un objectiu clar: que algun dels participants superi els 200 quilòmetres per hora en alguna de les baixades a la pista Riberal. Aquesta aspiració ve de llarg, concretament des de fa set anys, quan es va disputar la primera Copa del Món, però des de l’organització creuen que enguany pot ser la bona i creuar aquesta barrera després que el vencedor de l’any passat, Philippe May, fes una marca de 199,56 quilòmetres per hora.

Per intentar